O governador afastado Wilson Witzel volta a morar com a família em sua casa, no Grajaú Daniel Castelo Branco

Por O Dia

O governador afastado Wilson Witzel (PSC) deixou o Palácio Laranjeiras, na Zona Sul da cidade, e já está morando com a família na residência do Grajaú, na Zona Norte do Rio. A informação foi confirmada pelo partido de Witzel, que emitiu uma nota.

“Witzel informa que durante todo o período em que ocupou o Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador do Rio de Janeiro, ele o fez seguindo orientações da segurança, em razão do deslocamento, pela proximidade à sede do Governo do Estado, o Palácio Guanabara. Mas jamais deixou de, eventualmente, estar em sua casa, no Grajaú”, frisa o comunicado.



Na última quinta-feira, em razão de suspeita de irregularidades e desvios na área da saúde, o Tribunal Especial Misto decidiu que o processo de impeachment do governador afastado seguiria seu rito e, com isso, Witzel teria que deixar o Palácio Laranjeiras, além de ter redução em seu salário. O governador afastado nega as acusações.



A mudança em si começou neste domingo e terminou nesta segunda-feira. “Durante o processo de impeachment, cuja admissão é tão somente para avaliar a veracidade dos fatos, foi incluída pelo relator, deputado do PT, a desocupação do Laranjeiras, de forma ilegal, o que gera a preocupação de que decisões do Tribunal Misto, que deve se submeter às regras processuais e constitucionais, sejam tomadas sem amparo legal contra um governante democraticamente eleito. O relator prometeu um julgamento imparcial e técnico, mas incluiu de última hora a desocupação, impedindo a defesa de Witzel de atuar. O governador lembra que nem no processo da ex-presidente Dilma tal solicitação absurda foi feita”, prossegue a nota do partido.



O documento afirma ainda que o Tribunal Especial Misto não está acima da jurisdição dos Tribunais Superiores e assim mesmo, Witzel e a família optaram por residir no imóvel deles. “Apesar da ordem ilegal o Laranjeiras não será mais utilizado durante o afastamento de suas funções”, encerra o texto.



Neste domingo, Witzel se pronunciou sobre a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos e indiretamente falou um pouco sobre o caso dele. “A eleição nos EUA é reflexo da estabilidade democrática. A mudança deve acontecer pelo voto enquanto manifestação da vontade do povo. Quem hoje comemora a vitória de Biden se aliou ao extremismo no RJ para me atacar e afastar. Temos muito que amadurecer como democracia”, escreveu.