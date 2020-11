Adolescente baleada na Tijuca retirou projétil em cirurgia e passa bem Arquivo pessoal

Rio - A adolescente a tingida por um disparo enquanto estava na varanda de um prédio na Tijuca, Zona Norte do Rio, passou por cirurgia no fim da tarde de segunda-feira para retirar o projétil. Julia Borges, 17, foi ferida enquanto comemorava o aniversário de um primo na noite de sábado. Segundo o tio da vítima, que está internada no Hospital Quinta D'or, a cirurgia para retirada do projétil foi um sucesso. A bala será entregue à Polícia nesta terça-feira, segundo o familiar.

"Durou um pouco mais de uma hora e segundo o neurocirurgião que fez o procedimento a Julia teve muita sorte. A bala ficou a centímetros da coluna vertebral", conta Anderson Ramos.

A adolescente foi transferida para um quarto e passa bem. "Ela só quer ir para casa e descansar", diz o tio. Não há previsão de alta, segundo a família.

Família não escutou disparos

De acordo com informações da 19ª DP (Tijuca), as investigações estão em andamento para apurar de onde partiu e a autoria do disparo que atingiu a jovem.

Testemunhas e familiares da vítima estão sendo chamados para prestar depoimento. Diligências estão sendo realizadas para apurar as circunstâncias do crime.

No momento em que a adolescente foi atingida, a família não escutou disparos. A Polícia Militar não retornou à reportagem sobre ocorrência de tiroteio no momento do incidente

"Foi um momento de terror. Estávamos há poucos minutos de cantar o parabéns. Os adultos estavam na sala e as crianças e adolescentes na varanda. Quando chamamos por eles, ouvimos um grito muito forte da Júlia. A minha comadre foi até ela e viu a perfuração na roupa", conta Anderson.