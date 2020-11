O BioParque do Rio acaba de anunciar um novo morador. É o carismático Abu, um filhote de macaco-prego-do-peito-amarelo, espécie ameaçada de extinção Guilherme Cazé/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 08:49

Rio - O BioParque do Rio, antigo Jardim Zoológico da Quinta da Boa Vista, apresentou nesta terça-feira um novo morador. É o carismático Abu, um filhote de macaco-prego-do-peito-amarelo. Segundo o BioParque, o nascimento do mascote é um importante passo para a conservação da espécie, ameaçada de extinção.

O filhote macho nasceu no dia 26 de setembro, pesando pouco mais de 250 gramas, e foi carinhosamente batizado com o nome de Abu. Atualmente, o parque abriga uma população de 18 animais da espécie e é signatário do programa oficial de conservação.

