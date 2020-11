Cineasta Cadu Barcellos foi morto a facadas no Centro do Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 19:00 | Atualizado 11/11/2020 19:25



Rio – O corpo do cineasta Cadu Barcellos, de 34 anos, morto a facadas no Centro do Rio, na madrugada desta terça-feira , será enterrado nesta quinta-feira, no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju. O velório será às 10h na Capela 3 e o enterro às 13h15.

A Polícia Militar informou que policiais militares do 5ºBPM (Praça da Harmonia) foram acionados para a ocorrência e no local, encontraram uma pessoa caída no chão. A perícia foi acionada e ocorrência está com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Segundo a Polícia Civil, a DHC abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do crime. A perícia foi realizada e a vítima apresentava "ferimentos provocados por instrumento perfurocortante, sobretudo na região do tórax".



Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do cineasta. "Cadu foi assassinado voltando da Pedra do Sal no entorno da Presidente Vargas com Rua Uruguaiana, possivelmente por conta de um celular, um Riocard e um punhado de reais...Essa é a realidade que vivemos e que nunca acreditamos que pode nos atingir", desabafou um.



Além de cineasta, Carlos Eduardo Barcellos Sabino era produtor cultural e diretor assistente no programa ‘Greg News’. Ele também atuou como diretor no documentário ‘5 x favela - agora por nós mesmos’.