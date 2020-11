Apreensão no Porto do Rio Divulgação

Rio - Agentes da Polícia Federal e Receita Federal apreenderam, na noite desta quarta-feira, 380 kg de cocaína no Porto do Rio. A droga estava em contêineres, no interior de caixas de resma de papel A4, e tinha como destino a cidade portuária de Valência, na costa sudeste da Espanha.

Segundo a PF, o material apreendido foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Rio, onde será realizada a pesagem definitiva da carga ilícita e formalizada sua apreensão.

Segunda grande apreensão na semana

Uma outra operação apreendeu mais de 770 kg de cocaína pura no Porto do Rio e em Portos Secos no bairro do Caju , na Zona Norte da cidade, na última sexta-feira (6). Grande parte da droga estava escondida em malotes grandes, utilizados para enviar minério de silício para a Europa.

Segundo os agentes, inúmeros contêineres passaram por inspeção no Terminal da MultiRio, com o auxílio de cães farejadores da Core. Além disso, produtos destinados à exportação foram verificados por agentes em Portos Secos.