14/11/2020

Rio - A Polícia Civil do Rio informou neste sábado (14) que quase todo o efetivo, cerca de oito mil agentes, estarão nas ruas para garantir uma eleição livre e segura neste domingo (15). Os agentes estarão divididos em dois turnos de 4 mil cada e atuarão em todo o estado, de acordo com o planejamento estratégico da instituição.

Além disso, a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) estará de prontidão para qualquer necessidade de acionamento, é o que garante a instituição.

Mais de 12 milhões de eleitores, aptos a votar, devem ir às urnas neste domingo.

POLÍCIA MILITAR E GUARDA MUNICIPAL

A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro também elaborou um planejamento de segurança, com significativo reforço de efetivo para garantir a segurança durante as eleições municipais, neste domingo. A corporação vai utilizar drones para auxiliar o trabalho dos mais de 22 mil agentes que irão trabalhar.

Pilotados remotamente por especialistas do Grupamento Aeromóvel (GAM) da Corporação, os drones estarão sobrevoando bairros da Região Metropolitana, transmitindo imagens em tempo real para os centros de operações instalados no Quartel General, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no GAM e até para aparelhos celulares de comandantes de unidades estratégicas.

Já a Guarda Municipal do Rio, atuará com 960 guardas em apoio às eleições da capital.



Desse total, 520 agentes vão atuar em 141 locais de votação definidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), realizando ações de ordenamento urbano, fiscalização de trânsito e coibindo aglomerações.



Os outros 440 guardas pertencem a grupamentos especiais da GM-Rio e darão apoio às unidades operacionais no entorno dos locais de votação e poderão ser acionados em caso de necessidade.