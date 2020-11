Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 15/11/2020 12:55 | Atualizado 15/11/2020 12:59

Rio - Logo depois de votar, na manhã deste domingo , na, na, o presidente Jair Bolsonaro foi até. No bairro da, o chefe do Executivo federal desceu do veículo em que estava e interagiu com moradores.Sem máscara, o presidente pegou uma criança no colo, apertou a mão de diversos apoiadores e pousou para selfies, além de cumprimentar diversos PMs. Uma aglomeração se formou em volta dele.