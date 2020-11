Crivella é alvo de protesto após votar em escola municipal da Barra da Tijuca Beatriz Perez/Agência O DIA

Por Beatriz Perez

Publicado 15/11/2020 13:23 | Atualizado 15/11/2020 13:49

Rio - O prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) foi hostilizado por eleitores antes e depois de votar na manhã deste domingo na Escola Municipal Sérgio Buarque de Holanda , na Barra da Tijuca. Dois eleitores gritaram "Fora Crivella", quando o prefeito se encaminhava para a urna. Um deles ironizou que gostaria de fazer uma cirurgia de catarata e perguntou se deveria 'falar com a Márcia', citando episódio de julho de 2018 , no qual Crivella ofereceu facilidades a 250 pastores e líderes evangélicos, ao discursar no "Café da Comunhão", para realização de tratamento de catarata e no pagamento de IPTU de igrejas.

Crivella chega para votar é criticado por eleitor.#ODia



Crédito: Beatriz Perez pic.twitter.com/morSWdOpM2 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 15, 2020

Publicidade

"Seu Crivella, preciso fazer uma cirurgia no olho. A dona Márcia está aí, não? Preciso fazer a cirurgia e não sou da igreja. Pode fazer cirurgia, serviço público de saúde? A Prefeitura me dá esse direito ou só pra quem é da igreja?", protestou o eleitor.

Na chegada à zona eleitoral, Crivella também recebeu o cumprimento de duas senhoras. O prefeito comentou o episódio ao falar com jornalistas.

Publicidade

"Quando eu subi tinha um rapaz bravo, dizendo que não ia votar, disse 'fora Crivella', mas encontrei uma senhora de 78 anos que disse 'Crivella, estou vindo aqui em homenagem a você, não sou obrigada a votar", relatou.

Crivella chegou ás 8h50 na Escola Municipal Sérgio Buarque de Holanda acompanhado da mulher Sylvia Jane e do filho Marcelo Hodge Crivella. O candidato à reeleição levou cerca de 10 minutos para realizar o voto. Crivella está com um machucado sobre a sobrancelha direita, mas não explicou o que provocou o ferimento. "Machuquei", limitou-se a dizer.

Publicidade

O atual prefeito é o segundo colocado nas últimas pesquisas de intenção de voto, com 15% no Datafolha e 14% no Ibope. Crivella amarga a maior taxa de rejeição: 62%, segundo o Datafolha e 59%, de acordo com o Ibope, divulgados na noite de sábado.

Depois de votar, o prefeito Marcelo Crivella contestou a alta rejeição contra sua candidatura identificadas em pesquisas de intenção de voto.

Publicidade

"Quando as pesquisas dizem que um candidato tem 60% de rejeição é uma estratégia eleitoral, é uma estratégia política, porque 55% destes são nulos, ou de pessoas que não comparecem para votar. Matematicamente essas rejeições, que nunca vi nas ruas, são um artifício. A matemática permite isso. Está errado? Pode ser que não esteja, mas está longe de ser a verdade", declarou.

O prefeito rebateu as críticas contra seu governo atacando a TV Globo e ressaltando o apoio que recebe do presidente Jair Bolsonaro.



"Tem muita gente que diz que o Crivella é incompetente, que o Crivella não fez nada. Olha, o presidente da República mora em Brasília e vai votar no Crivella. Qual a diferença? A diferença é que o presidente não ouve a Globo", declarou aos jornalistas.



Questionado sobre a declaração de Bolsonaro, que durante uma live disse que Eduardo Paes foi um bom gestor, Crivella disse que o presidente deveria estar mal informado. "Ele chamou de bom gestor porque não tinha informação, né? Eu não estou dizendo que ele está vendo a Globo, mas isso de bom gestor é uma coisa que ele não fez", disse Crivella.





O prefeito agradeceu o apoio de Bolsonaro durante a campanha do primeiro turno. "O presidente foi de uma coragem gigantesca porque aqui (no Rio) temos outros candidatos, temos o Luiz Lima, do PSL, partido que apóia o presidente. Eu fico imensamente grato", declarou.