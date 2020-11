Por O Dia

Publicado 20/11/2020 12:35 | Atualizado 20/11/2020 12:53

Rio - Parentes e amigos se despendem nesta sexta-feira (20) de três, das quatro vítimas mortas no acidente com um carro da empresa Pennant Serviços Marítimos , na noite desta quarta-feira, no Cais do Porto, na Zona Portuária do Rio. A Polícia Civil segue investigando o caso. O delegado Rodolfo Waldeck Penco Monteiro, titular da 4ª DP (Centro), disse que ainda está ouvindo as testemunhas.Está previsto para as 14 horas o sepultamento de Rogério Rocha Sacramento, de 48 anos. O enterro será no cemitério de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.Às 15h, o corpo de Luiz Carlos da Silva, 40, será enterrado no cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O velório começa às 13h.O corpo de Denílson Santa Crus, 55 anos, será enterrado no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, também na Zona Oeste.O corpo de Paulo Almeida, 34 anos, será enterrado neste sábado, em Sulacap.