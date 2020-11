Família acusa o ex-companheiro de Hevelyn Sant’Anna pelo crime Reprodução da internet

Publicado 20/11/2020 14:48 | Atualizado 20/11/2020 15:22

Rio - O suspeito de matar Hevelyn Sant'Anna Rosa, de 17 anos, com um tiro na cabeça , se entregou à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira. O homem, identificado pelo pai da vítima como Alexandre Soares, mais conhecido como 'Novinho', era ex-companheiro da jovem e, no momento, está à disposição da Justiça, segundo informações da Polícia Civil.

Helton Sant’Anna Rosa, pai de Hevelyn, disse que 'Novinho' se entregou à polícia após uma operação que estava acontecendo na comunidade da Carobinha, na Zona Oeste do Rio, onde ele estaria escondido.

Hevelyn Sant’Anna Rosa foi morta, no dia 5 de novembro, com um tiro na cabeça. De acordo com o pai da jovem, o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento.