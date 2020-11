Após denúncias, terras com restos mortais são colocadas dentro do cemitério de Campo Grande Arquivo Pessoal / Agência O Dia

Por Luisa Bertola * e Beatriz Perez

Publicado 21/11/2020 09:57 | Atualizado 21/11/2020 12:14

Rio - Os morros com restos mortais foram colocados de volta ao Cemitério de Campo Grande, Zona Oeste do Rio, após denúncia feita pelo Dia . O caso foi noticiado com exclusividade na quinta-feira, e mostrava que desde que o cemitério entrou em obras, há mais de seis meses, a terra escavada de túmulos antigos estava sendo despejada em uma área externa ao terreno. Questionada sobre a data de início da obra e seu objetivo, a Rio Pax, responsável pelo cemitério não respondeu à reportagem.

Um morador, que não quis se identificar, relatou que agentes do Comando de Polícia Ambiental, da Polícia Militar, atuaram no local nesta sexta-feira retirando os montes e diversos ossos foram encontrados.

Em nota, a PM informou que os policiais realizaram a ação para checar atividades irregulares no cemitério. No local, uma retroescavadeira e um caminhão foram encontrados aterrando ossadas em um terreno baldio nos fundos do cemitério.

Um homem se apresentou como responsável do local e foi conduzido à 35ª DP (Campo Grande) para prestar esclarecimentos.

Ainda segundo o morador, por conta das obras realizadas, a lama do cemitério ficou espalhada no chão por conta das máquinas pesadas que "trabalham noite e dia". Ele ainda relatou que o odor desagradável no local continua forte.

"O pior é que a lama toda está lá, eles trabalharam toda a madrugada querendo esconder, levando a terra para dentro do cemitério de novo, mas agora estragou tudo. Como ficou tudo degradado, acabou todo o espaço de lazer da comunidade", contou.

Em nota, a Rio Pax diz que o cemitério de Campo Grande, após as obras, passou a ser referência na Zona Oeste, exemplo de modernidade e cuja melhoria nos atendimentos é visível. A empresa alega que por anos o cemitério de Campo Grande deixou de receber investimentos em obras. " A Concessionária esclarece que tal "terra" é proveniente do próprio cemitério e será usada na compactação do terreno para a construção de novas sepulturas", diz em nota. A RioPax diz que a terra já foi realocada em local próprio.

Moradores da comunidade conhecida como "Favelinha das Almas", vizinha ao cemitério, ficam expostos à terra com matéria orgânica como ossos e pele. Desde que o cemitério entrou em obras, a terra escavada de túmulos antigos está sendo despejada em uma área externa.

Crianças e adolescentes que utilizam o campo de futebol ao lado do Cemitério de Campo Grande, para brincar de bola ou soltar pipa, têm que dividir o gramado com morros macabros, perigo de contaminação e odor. Um vídeo de 7 de junho, mostra crianças participando de um festival de pipas ao lado dos morros insalubres.

Nos morros de terra, que ficam na área externa do cemitério, os moradores encontravam pedaços de ossos, crânios, pele, crucifixos, mármore e pedaços de túmulos, entre outros detritos do cemitério.

*Luisa Bertola é estagiária