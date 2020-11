Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 22/11/2020 06:00 | Atualizado 22/11/2020 07:26

Rio - A divulgação de mais uma fake news pelo prefeito do Rio e candidato à reeleição, Marcelo Crivella (Republicanos), que respingou diretamente no deputado federal Marcelo Freixo (Psol) será levada para a Justiça. Um panfleto distribuído pela campanha de Crivella neste sábado diz que Freixo e Eduardo Paes (DEM) estão juntos para levar "kit gay" às escolas do município.