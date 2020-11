Panfleto da campanha de Crivella REPRODUÇÃO INTERNET

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 21:45 | Atualizado 21/11/2020 22:44

Rio - Panfletos distribuídos pela campanha de Marcelo Crivella (Republicanos) afirmam que Eduardo Paes (DEM), adversário do prefeito no segundo turno, e o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL) estariam juntos na campanha pela defesa do aborto, da legalização das drogas e do 'kit gay' nas escolas. Furiosos com as mentiras divulgadas no texto, Paes e Freixo foram às redes sociais desmentir os boatos.

Publicidade





LEIA TAMBÉM: "De novo o 'pai da mentira'. Primeiro: o Psol, assim como vários outros partidos, de esquerda, direita, centro, baixo, em cima, recomendou seus filiados a votarem para tirar o Crivella. Mas é importante esclarecer que o Psol não vai ter qualquer participação num eventual governo meu. Nem eles pediram, nem eu ofereci. Eles já afirmaram, inclusive, que farão oposição a mim a Câmara de Vereadores", disse Paes.LEIA TAMBÉM: 'Horrorizado com as mentiras deslavadas', diz presidente da Câmara de Vereadores sobre fala de Crivella





LEIA MAIS: Outra mentira divulgada no panfleto é o apoio de Eduardo Paes ao aborto, à legalização das drogas e ao 'kit gay' nas escolas. O boato do 'kit gay' surgiu entre 2011 e 2012, ainda no governo presidencial de Dilma Rousseff. Opositores diziam que o governo federal estaria distribuindo nas escolas públicas um livro que ensinaria a homossexualidade para crianças. O suposto 'kit' nunca existiu.LEIA MAIS: 'Vai morrer e vai pro inferno', diz Lulu Santos para Crivella

Publicidade

"Eu sou contra aborto, contra a legalização das drogas e contra essa coisa de ideologia de gênero para crianças nas escolas. Esse tipo de orientação deve partir de dentro de casa, no seio da família, como faço em casa. Durante os oitos anos em que fui prefeito, os kits que eu entregava era de material escolar e uniforme", alfinetou Paes.

Publicidade

Freixo: Crivella faz 'papel de delinquente'

Em live nas redes sociais, o deputado federal Marcelo Freixo afirmou que irá processar Marcelo Crivella contra as mentiras divulgadas. "O prefeito Crivella fez um panfleto com boatos e vai ser processado por isso. Isso não é papel de prefeito, pastor. Isso não é papel de uma pessoa correta. Isso é papel de um delinquente, de um rastejante. Ele fez um panfleto divulgando que eu fiz acordo com Eduardo Paes, e que nós iríamos assumir a secretaria de Educação e, neste acordo, teria pedofilia. Olhem o grau de doença, o grau de marginalidade que tem na cabeça do prefeito do Rio de Janeiro", disse Freixo, revoltado.

Publicidade