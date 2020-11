Boletim coronavírus desta sexta-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 18:32 | Atualizado 27/11/2020 18:49

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro atualizou, nesta sexta-feira, os dados da pandemia da covid-19 em todo o estado. Segundo a pasta, são 347.348 casos confirmados e 22.448 óbitos por coronavírus. Nas últimas 24h, 54 pessoas morreram e 1.324 foram infectadas. Há ainda 355 óbitos em investigação e 2.298 foram descartados. Na rede municipal, 272 pacientes aguardam transferência para leitos especializados, sendo 117 para UTI. Dessa forma, a média móvel completa onze dias em alta, indicando um aumento no contágio da doença.

De acordo com a Prefeitura do Rio, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no município é de 93%. Em toda a rede SUS na capital, há 1.137 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 525 em leitos de UTI. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 70%.

Publicidade

Com o colapso iminente, a rede particular também sofre com a falta de leitos. Segundo Graccho Alvim, diretor da Associação de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro (AHERJ), 97% dos leitos para covid estão preenchidos . "É uma situação crítica, mas temos ainda opções em Niterói, São Gonçalo e Duque de Caxias. Nesta próxima semana teremos um panorama da taxa de contágio", avisa o médico, informando que uma das soluções encontradas pelas unidades de saúde é justamente contratar - ou transferir para - leitos de outras cidades.

Com os números de casos do coronavírus subindo, o alerta foi acionado e os dados preocupam, principalmente na cidade do Rio. No Sistema de Único de Saúde (SUS), o município tem 51% a menos dos leitos de UTI. Em maio, eram 2.564 e atualmente são 1.253 . Já a rede municipal passou de 944 leitos totais para 901. A diminuição foi devido ao fechamento de leitos e hospitais de campanha.

Publicidade

Por conta do aumento dos indicadores de saúde em relação a covid-19, a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro e as secretarias Estadual e Municipal de Saúde do Rio informaram que irão suspender, a partir do dia 7 de dezembro, as cirurgias eletivas nos hospitais de urgência e emergência da rede SUS no Rio de Janeiro . Além disso, 214 leitos serão abertos.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Publicidade

Rio de Janeiro - 135.093

Niterói - 18.028

São Gonçalo - 15.927

Duque de Caxias - 11.653

Belford Roxo - 11.428

Macaé - 10.746

Teresópolis - 9.416

Campos dos Goytacazes - 9.364

Volta Redonda - 8.490

Nova Iguaçu - 8.479

Angra dos Reis - 6.802

Itaboraí - 5.107

Magé - 5.014

Nova Friburgo - 4.456

São João de Meriti - 4.297

Barra Mansa - 4.209

Maricá - 4.162

Três Rios - 3.767

Itaperuna - 3.518

Resende - 3.499

Cabo Frio - 3.433

Petrópolis - 3.262

Itaguaí - 2.916

Queimados - 2.801

Rio das Ostras - 2.610

Guapimirim - 2.368

Rio Bonito - 2.323

Araruama - 1.959

Mesquita - 1.926

Nilópolis - 1.708

São João da Barra - 1.507

São Pedro da Aldeia - 1.488

Barra do Piraí - 1.384

Mangaratiba - 1.362

Saquarema - 1.334

Santo Antônio de Pádua - 1.319

Paraíba do Sul - 1.293

Casimiro de Abreu - 1.260

Tanguá - 1.059

Iguaba Grande - 1.042

Paraty - 1.028

Vassouras - 1.001

Seropédica - 998

Piraí - 984

Paracambi - 947

Conceição de Macabu - 939

Bom Jesus do Itabapoana - 935

Varre-Sai - 897

Porciúncula - 876

Valença - 851

Cachoeiras de Macacu - 808

Sapucaia - 764

Natividade - 711

São Francisco de Itabapoana - 682

Quissamã - 670

Pinheiral - 661

Japeri - 630

Armação dos Búzios - 601

Miracema - 598

São José do Vale do Rio Preto - 566

Itaocara - 527

Carapebus - 521

Porto Real - 518

Cantagalo - 501

Cardoso Moreira - 493

Cordeiro - 469

Itatiaia - 458

Rio Claro - 383

Silva Jardim - 371

Italva - 366

Miguel Pereira - 357

Laje do Muriaé - 356

Mendes - 324

São Fidélis - 300

Areal - 296

Engenheiro Paulo de Frontin - 293

Carmo - 286

Arraial do Cabo - 266

Paty do Alferes - 252

Cambuci - 248

Sumidouro - 248

Bom Jardim - 234

Aperibé - 213

Quatis - 198

Comendador Levy Gasparian - 173

São José de Ubá - 162

Macuco - 142

Santa Maria Madalena - 131

São Sebastião do Alto - 109

Trajano de Moraes - 89

Duas Barras - 82

Rio das Flores - 26



As 22.448 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Publicidade

Rio de Janeiro - 13.226

São Gonçalo - 849

Duque de Caxias - 837

Nova Iguaçu - 747

Niterói - 573

São João de Meriti - 527

Campos dos Goytacazes - 467

Belford Roxo - 348

Petrópolis - 286

Magé - 270

Volta Redonda - 257

Itaboraí - 251

Nilópolis - 231

Angra dos Reis - 217

Teresópolis - 207

Mesquita - 202

Macaé - 189

Barra Mansa - 187

Cabo Frio - 186

Nova Friburgo - 167

Maricá - 149

Itaguaí - 148

Resende - 133

Rio das Ostras - 97

Saquarema - 92

Itaperuna - 88

Araruama - 81

Queimados - 80

Guapimirim - 78

Seropédica - 76

Três Rios - 75

Barra do Piraí - 69

Rio Bonito - 69

São Pedro da Aldeia - 63

Tanguá - 46

Mangaratiba - 45

Japeri - 43

Cachoeiras de Macacu - 40

Iguaba Grande - 39

Paracambi - 39

Casimiro de Abreu - 34

Paraty - 34

Itaocara - 33

Porciúncula - 33

São Fidélis - 32

Sapucaia - 32

Vassouras - 28

Paraíba do Sul - 25

Valença - 25

Santo Antônio de Pádua - 24

Bom Jesus do Itabapoana - 23

Quissamã - 23

São Francisco de Itabapoana - 23

São José do Vale do Rio Preto - 19

Armação dos Búzios - 18

Pinheiral - 18

Porto Real - 18

Rio Claro - 17

Miguel Pereira - 16

Conceição de Macabu - 15

Piraí - 15

Sumidouro - 14

Italva - 12

Itatiaia - 12

São João da Barra - 12

Areal - 9

Silva Jardim - 9

Aperibé - 7

Cambuci - 7

Arraial do Cabo - 6

Natividade - 6

Paty do Alferes - 6

Bom Jardim - 5

Miracema - 5

Santa Maria Madalena - 5

São Sebastião do Alto - 5

Carapebus - 4

Cardoso Moreira - 4

Carmo - 4

Comendador Levy Gasparian - 4

Engenheiro Paulo de Frontin - 4

Rio das Flores - 4

São José de Ubá - 4

Cantagalo - 3

Duas Barras - 3

Macuco - 3

Mendes - 3

Quatis - 3

Cordeiro - 2

Laje do Muriaé - 2

Varre-Sai - 2



Para mais informações, acesse o painel de monitoramento de casos no estado do Rio de Janeiro em painel.saude.rj.gov.br.