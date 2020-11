Liliane Rodrigues, de 23 anos, morta durante tiroteio na Serrinha, em Madureira Reprodução

Por *André Arraes

Publicado 29/11/2020 15:37 | Atualizado 29/11/2020 17:30





A assistente social Eliane da Silva é amiga da família e presidente da Associação de Moradores do Morro da Serrinha. Ela contou ao DIA mais detalhes de como aconteceu o socorro e comentou sobre a falta de assistência policial.



"Liliane foi atingida pelo tiro dentro de casa, ela estava no quarto, tanto que ela caiu em cima da cama. A irmã dela, Adriele, a viu caída, pediu ajuda aos policiais e eles não ligaram, não socorreram. Daí, os próprios moradores desceram com ela com o corpo em um lençol, foram eles que prestaram esse socorro. Os policiais, de imediato, não socorreram e não deixaram a irmã pedir ajuda, isso só foi feito após algum tempo. Quando a Adriele (irmã) pediu ajuda para os policiais, eles se negaram e disseram que ninguém ia entrar na casa. Acho que se ela fosse socorrida logo daria tempo dela sobreviver, se não houvesse esse tempo até ela receber assistência ela poderia estar viva", observou. Rio - Moradores e amigos de Liliane Rodrigues da Costa, de 23 anos, morta neste sábado dentro de casa após um tiroteio no Morro da Serrinha, em Madureira , afirmam que policiais militares não prestaram socorro à vítima, que havia levado um tiro na barriga. Segundo os relatos, os PMs ignoraram o pedido de ajuda da irmã da vítima, Adriele Rodrigues. O socorro foi feito posteriormente por vizinhos.A assistente social Eliane da Silva é amiga da família e presidente da Associação de Moradores do Morro da Serrinha. Ela contou aomais detalhes de como aconteceu o socorro e comentou sobre a falta de assistência policial."Liliane foi atingida pelo tiro dentro de casa, ela estava no quarto, tanto que ela caiu em cima da cama. A irmã dela, Adriele, a viu caída, pediu ajuda aos policiais e eles não ligaram, não socorreram. Daí, os próprios moradores desceram com ela com o corpo em um lençol, foram eles que prestaram esse socorro. Os policiais, de imediato, não socorreram e não deixaram a irmã pedir ajuda, isso só foi feito após algum tempo. Quando a Adriele (irmã) pediu ajuda para os policiais, eles se negaram e disseram que ninguém ia entrar na casa. Acho que se ela fosse socorrida logo daria tempo dela sobreviver, se não houvesse esse tempo até ela receber assistência ela poderia estar viva", observou.

À respeito das acusações dos moradores a Polícia Militar se limitou a informar a ocorrência do caso, afirmando que equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram atacadas, neste sábado, a tiros por criminosos do alto da Serrinha, quando estavam em patrulhamento pela Avenida Ministro Edgar Romero. Após a ação, os policiais foram informados da entrada de uma mulher ferida na UPA de Irajá. Outra mulher ferida por estilhaço e um homem ferido por um disparo também deram entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Ainda não há informações sobre a identidade e o estado de saúde deles. As ocorrências foram encaminhadas à Delegacia de Homicídios (DH) e 29ª DP (Madureira).

O enterro de Liliane Rodrigues será realizado às 16h deste domingo no cemitério de Irajá, na Zona Norte do Rio. O sepultamento foi marcado com a ajuda dos moradores locais.

*Estagiário sob supervisão de Thiago Antunes