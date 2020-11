Por O Dia

Publicado 30/11/2020 06:51 | Atualizado 30/11/2020 08:38

Rio - A Polícia Civil tenta identificar os autores dos disparos que mataram o soldado da Polícia Militar Paulo Roberto dos Santos Ferreira, de 36 anos, morto na manhã deste domingo (29) durante um tiroteio na Rodovia Washington Luís . O Portal dos Procurados lançou nesta segunda-feira (30) um cartaz com a foto do policial, pedindo informações sobre os assassinos.O policial militar, lotado no 15º BPM (Duque de Caxias), estava de serviço quando efetuou um cerco contra criminosos que haviam acabado de roubar uma carga em um Centro de Distribuição na Taquara, na Zona Oeste.O soldado Ferreira Junior foi baleado na cabeça. Ele chegou a ser levado para o Hospital Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.Na mesma ocorrência, um colega de farda também foi atingido no braço. Ele foi levado para o Hospital de Saracuruna, também em Caxias. A direção da unidade informou que o militar estava lúcido e estável, recebendo alta na parte da tarde.Segundo a polícia, os assaltantes estavam divididos em dois carros, um Corolla prata e um Honda Civic preto.Os assaltantes no Corolla conseguiram fugir para a comunidade Vai Quem Quer, em Duque de Caxias. Já o Honda Civic preto fugiu pela Avenida Brasil e capotou perto da Nova Holanda, na Maré. Os assaltantes conseguiram fugir para o interior da comunidade.De acordo com a polícia, a Nova Holanda é comandada pelo traficante Roberto Fellipe Soares da Silva, o Ninho, de 27 anos, considerado um dos maiores assaltantes do Rio.Com a morte do soldado Ferreira Júnior, chega a 50 o número de agentes de segurança pública assassinados no Rio de Janeiro em 2020. Destes, 36 eram da Policia Militar; dois da Policia Federal; três do Corpo de Bombeiros; quatro da Policia Civil; dois da Marinha do Brasil, dois Policial Penal da Seap e um do Exército Brasileiro (EB).A Polícia Militar lamentou a morte do agente e informou que ainda não há informações sobre seu sepultamento. O policial estava desde o ano passado na corporação. O soldado deixa esposa e duas filhas.