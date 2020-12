Por O Dia

Publicado 03/12/2020

Rio - A Agência Reguladora de Energia e Saneamento (Agenersa) informou, nesta quinta-feira, que aplicou uma multa no valor aproximado de R$ 1,35 milhão, com base em pareceres técnico e jurídico da agência, na Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae). A medida acontece em decorrência do problema em uma bomba na Elevatória do Lameirão, que provocou falta de abastecimento de água em pontos do estado , afetando um milhão de pessoas.