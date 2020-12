Por Anderson Justino

Publicado 05/12/2020 12:44 | Atualizado 05/12/2020 13:06

Rio – Os corpos das primas Emily Victória Silva dos Santos, de 4 anos e Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, 7 anos, mortas por balas perdidas na noite desta sexta-feira (4), enquanto brincavam na porta de casa, na comunidade Barro Vermelho , em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, serão sepultados às 16h deste sábado, no Cemitério Nossa Senhora das Graças. De acordo com familiares, a pequena Emily, que faria 5 anos ainda este mês, será sepultada com a roupa que ela mesma escolheu para usar em sua primeira festinha de aniversário."Ainda estamos assustados com isso tudo. Parece que explodiu uma bomba na nossa família. A Rebeca era a minha única filha, a Emily era minha prima. Agora, só nos resta chorar", desabafou Maycon Douglas Moreira Santos, 25 anos, pai da pequena Rebeca.A avó de Rebeca, contou que ouviu os disparos e viu o momento em que policiais militares saíram do local em uma viatura . Ela diz que viu a sobrinha baleada na cabeça e sem vida. Ao ver que a neta ainda respirava, fez o socorro e a levou para a UPA do bairro Sarapúí.