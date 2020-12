Por O Dia

Publicado 06/12/2020 17:30 | Atualizado 06/12/2020 17:59

Rio - O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, usou suas redes sociais para se manifestar, neste domingo, sobre o caso das crianças Emily e Rebeca, mortas por bala perdida durante uma ação da PM em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e também do policial militar Derinaldo Cardoso, assassinado por um bandido em Mesquita."A dor das famílias que perderam seus entes queridos é irreparável. Duas crianças na porta de casa e um policial exercendo sua missão. Desde as primeiras horas, a Polícia Civil realiza as investigações, e nós daremos uma resposta à sociedade. Minha solidariedade e orações", afirmou o governador em exercício.Castro afirmou ainda que, no caso das meninas de Duque de Caxias, a DHBF já apreendeu as armas dos agentes que estavam na região para perícia e todos os policiais prestaram depoimento e que o caso segue sendo rigorosamente apurado pela corporação.Em relação ao PM Cardoso, Castro destacou que segue com as investigações do assassinato. "Um jovem que desde 2013 estava na polícia e muito orgulhava seus colegas de farda e familiares. Estamos de luto por essas perdas, mas determinados a elucidar ambos os casos". Neste domingo, foram presos Jonathan Santos Targino e outro comparsa , Vagner da Silva Ferreira. Na sexta, PMs prenderam Johnny Silva Quirino, que aparece junto com Targino em imagens da câmera de segurança do estabelecimento, no momento do assassinato.Também na tarde deste domingo, um protesto por conta da morte de Emily e Rebeca criticou a militarização do estado e alto número de crianças mortas. Durante a manifestação, a avó de uma das vítimas fez um apelo: "Chega de matar nossas crianças, chega de matar inocentes, chega de matar trabalhador, chega. Não é porque moramos em comunidades que somos bandidos, não é porque moramos em comunidade que temos que passar e ficar quieto. Somos trabalhadores", disse Lídia da Silva Moreira Santos.