Por O Dia

Publicado 07/12/2020 14:06 | Atualizado 07/12/2020 14:23

Ele e outros três membros da família foram vítimas de explosão de botijão de gás domiciliar. No acidente, Jorge Luiz Pereira da Silva sofreu queimaduras de 3º grau em 90% do corpo. O paciente estava no CTI desde a entrada na unidade e veio a óbito nesta segunda-feira, às 07h30.Os outros pacientes, vítimas do mesmo acidente e que estavam internados no CTI do HEAPN, também vieram a óbito. As vítimas são: Jorge Alexandre Gomes da Silva, de 8 anos, que estava no CTI Pediátrico da unidade, com queimaduras de 1°, 2° e 3° grau. Ele sofreu parada cardiorrespiratória e morreu no último sábado (5). Maria Eduarda Gomes da Silva, de 5 anos, que também estava em CTI Pediátrico em estado gravíssimo, veio a óbito no domingo (29). Jéssica Gomes da Silva, de 25 anos, que estava no CTI adulto em estado gravíssimo, faleceu na última sexta-feira, (4).Em nota, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, reiterou seus votos de pesar e se solidarizou com os familiares e amigos neste momento de grande perda e tristeza.