Por O Dia

Publicado 08/12/2020 08:47

Rio - Com o aumento de casos da covid-19, todos os 288 leitos de UTI para casos graves da doença, que a Prefeitura do Rio tem, estão ocupados, segundo o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) desta segunda-feira.

As poucas vagas de UTI que existem na rede SUS da capital fluminense estão em unidades do estado ou federais. No entanto, a taxa de ocupação chega a 92% . Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 87%.