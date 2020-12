Por O Dia

Publicado 08/12/2020 11:43 | Atualizado 08/12/2020 12:11

Rio – O delegado Bruno Cleuder de Melo, titular da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, ouve nesta terça-feira (8) os depoimentos da cozinheira da deputada federal Flordelis dos Santos, Gilcinéa Teixeira do Nascimento, a Néia, e o motorista da parlamentar Márcio da Costa Paulo, o Márcio Buba. Os dois são investigados no terceiro inquérito da morte do pastor evangélico Anderson do Carmo , em junho do ano passado em Niterói Néia, segundo investigações, é suspeita de ajudar a envenenar o líder religioso. Já Márcio Buba, foi a última pessoa vista com o celular do pastor e pode ter dado fim a provas importantes do crime.Além de Néia e Buba, a terceira fase também investiga Gérson Conceição de Oliveira, filho de Flordelis, e Lorraine dos Santos, neta da deputada. Ele é suspeito de ajudar no envenenamento; ela, de ocultar provas. Os dois não compareceram à delegacia.O pastor Anderson era casado com Flordelis. Os dois moravam com a família em uma casa em Pendotiba, onde o crime ocorreu.A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio chegaram à conclusão do crime em duas fases. Ao todo, 11 pessoas foram indiciadas.No primeiro inquérito, dois filhos da deputada foram indiciados pela morte do pastor . Flavio dos Santos, filho biológico da deputada, é acusado de ser o autor dos disparos que mataram o padrasto. Já o irmão adotivo Lucas Cézar, foi quem negociou a compra da arma usada no crime.Na segunda fase, a polícia concluiu que a deputada Flordelis foi quem orquestrou a morte do marido . Ela foi indiciada, mas a prisão não foi possível por conta da imunidade parlamentar. Nessa fase, a polícia prendeu cinco filhos e uma neta da deputada.