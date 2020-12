O caso aconteceu na Rua Antônio Pecine, em Itaboraí Google / Reprodução

Publicado 14/12/2020 19:53 | Atualizado 14/12/2020 20:46

Rio - Dois criminosos, que não tiveram a identidade revelada, morreram, na tarde desta segunda-feira, após um tiroteio com policiais militares em Itaboraí, na Região Metropolitana. De acordo com a PM, agentes foram chamados para uma ocorrência de roubo de veículo na Rodovia BR-493, na Rua Antônio Pecine. Chegando ao local, equipes foram atacadas a tiros e houve confronto.

Na ação, dois bandidos foram atingidos e não resistiram aos ferimentos. Com eles foram encontradas drogas, uma pistola e um radiotransmissor.

O local foi isolado para perícia. A ocorrência a cargo da 71ª DP (Itaboraí) e da Delegacia de Homicídios Niterói e São Gonçalo (DHNSGI). Nenhum policial ficou ferido.

Roubo de carga



Na manhã desta segunda-feira um criminoso morreu e o outro ficou ferido após uma tentativa de roubo a carga na Rodovia Washington Luiz , na altura do bairro Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Dois bandidos que estavam dentro do veículo trocaram tiros com os policiais e acabaram atingidos. Os agentes localizaram outros dois suspeitos que estavam em uma moto e realizaram a prisão na Rodovia Presidente Dutra. Os policiais apreenderam as armas usadas por eles.

De acordo com a polícia, o grupo faz parte de uma quadrilha especializada em roubo de cargas. Os criminosos são oriundos do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.



