Rua Conselheiro Galvão, em Madureira, é um dos muitos exemplos de aglomerações no Rio às vésperas do Natal. Apesar do aumento dos casos e mortes, governo diz que não vai recuar Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Yuri Eiras

Publicado 15/12/2020 11:50 | Atualizado 15/12/2020 11:56

Rio - O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, voltou a afirmar nesta terça-feira que não irá endurecer nas medidas de restrição de circulação para combater a Covid-19, nem mesmo durante o Réveillon. Castro afirmou que, ao estado, "cabe abrir leitos e fazer testagens". As declarações foram dadas à imprensa no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, após apresentação do plano de contingenciamento das chuvas do verão.



"A pessoa tem o direito de ir e vir. O poder público não pode proibir isso (a circulação da população na praia durante o Réveillon). Podemos conter proibindo o estacionamento na orla, por exemplo. Mas, ninguém pode proibir a pessoa de ir caminhando até a praia. Nosso papel é aumentar os leitos, fazer conscientização e sermos rígidos com quem tem tentado burlar o estado fazendo eventos irregulares", afirmou Castro.

"Não haverá recuo. Nós continuamos no nosso plano de abertura de leitos, abrimos aproximadamente 100 cem leitos da semana passada para cá. Há uma decisão do STF falando que a restrição é competência dos municípios. O trabalho do estado é abrir leitos, fazer testagem. Se eu tiver que gastar os 600 milhões abrindo leitos, vou gastar", completou.

Questionado sobre qual será a nacionalidade da vacina a ser distribuída no Rio, Castro respondeu: 'Se tiver aprovada pela Anvisa, não estou nem aí'



O governador em exercício também reafirmou que não o estado não fará uma agenda de imunização à parte e seguirá o plano nacional. O Ministério da Saúde ainda não apresentou as datas para chegada e distribuição das vacinas.



"Nós somos referência mundial em imunização. A equipe que está na Anvisa é a mesma dos governos do PSDB, PT. A gente não pode politizar esse tema. A Anvisa é totalmente técnica. A nossa imunização de país é referência no mundo inteiro. Eu acho que não seguir o plano nacional de imunização é deixar a lógica de país e chamar para si. O Rio de Janeiro continuará usando plano de imunização. Agora, qual é a vacina que vem...se tiver aprovada pela Anvisa, não estou nem aí qual é. Se chegar amanhã a vacina, nós estamos 100% preparados", disse Castro.