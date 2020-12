FOTO ENVIADA PARA O WHATSAPP DO MEIA HORA

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 08:35 | Atualizado 21/12/2020 09:56

Rio - O comerciante vítima de uma bala perdida, neste domingo, vai ser enterrado na tarde desta segunda-feira, às 15h, no Cemitério de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com relatos, José Ignacio Pereira era dono de um trailer e estava trabalhando quando foi atingido pelos disparos no Jardim Ambaí , na região de Miguel Couto, em Nova Iguaçu.