Por O Dia

Publicado 21/12/2020 09:32

Rio - A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) divulgou nesta segunda-feira os valores venais dos veículos que servem de base para o cálculo do IPVA 2021. O imposto que o contribuinte deverá pagar corresponde a alíquota de cada veículo, que é de 4% para carros flex, 2% para motos e 1,5% para carros movidos a Gás Natural Veicular (GNV).

O IPVA deverá ser pago em cota única ou em três parcelas mensais, iguais e sucessivas. Quem pagar o valor integral terá um desconto de 3% do imposto . O vencimento da cota única e da primeira parcela será no mesmo dia, a partir do dia 21 de janeiro de 2021, de acordo com o número do final da placa do automóvel.

Como calcular

Para os que possuem carros flex, basta multiplicar o valor do veículo por 4 e dividir por 100. Os donos de moto precisam multiplicar o valor da motocicleta por 2 e dividir por 100. Já os motoristas que têm carros movidos a gás (GNV), multiplica por 1,5 e divide por 100.

Como pagar

O tributo poderá ser quitado por meio de boletos bancários que poderão ser emitidos nos sites do Banco Bradesco ( www.bradesco.com.br ) ou da Secretaria de Estado de Fazenda ( www.fazenda.rj.gov.br ). O pagamento da Guia de Regularização de Débitos - GRD deverá ser efetuado em dinheiro e poderá ser realizado em qualquer agência bancária.

Além da GRD, os motoristas precisam pagar a Guia de Recolhimento de Taxas (GRT), também obtida no site do banco, que reúne as taxas do Detran.RJ — a de licenciamento anual e a de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Geralmente essas guias ficam disponíveis na primeira quinzena de janeiro no site da instituição financeira.