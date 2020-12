Por O Dia

Publicado 21/12/2020 11:28 | Atualizado 21/12/2020 13:39

Rio - O corpo da atriz Nicette Bruno começou a ser velado às 11h da manhã, no crematório da Previdência, no Cemitério do Caju, zona portuária do Rio de Janeiro. A cerimônia de despedida foi aberta somente a família da atriz, que não resistiu às complicações da Covid-19, na manhã deste domingo