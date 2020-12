Rio entra em estágio de mobilização após previsão de chuva moderada Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 08:40 | Atualizado 22/12/2020 09:16

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informou que o município entrou em Estágio de Mobilização às 8h15 desta terça-feira, devido à previsão de chuva moderada nas próximas três horas. De acordo com o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva moderada se aproximam na Baía de Sepetiba e se deslocam para a Zona Oeste da cidade. Além disso, há condições para a formação de núcleos de chuva sobre o município.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido a chuva ou outros fatores.

Lembrando que o município do Rio está em Estágio de Mobilização pela covid-19 desde o dia 2 de dezembro de 2020, por causa do aumento do número de casos na cidade.



Recomendações

. Siga sua rotina;

. Acompanhe a previsão do tempo e suas atualizações;

. Mantenha-se informado;

. Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

O primeiro dia de verão chegou com tudo no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, a máxima foi de 38,6°C com sensação térmica de 48,6°C, ambas registradas às 13h, na estação Irajá, Zona Norte da cidade, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR). E, por conta do forte calor, as praias ficaram lotadas

Segundo o Alerta Rio, entre a quarta-feira (23) e sexta-feira (25), após a passagem da frente fria, o transporte de umidade do oceano em direção ao continente manterá o tempo instável, com previsão de chuva fraca a moderada ao longo destes dias, sendo ocasionalmente forte na quarta-feira (23).

Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva de 35mm para quarta, 25mm para quinta-feira (24) e 20mm para sexta-feira (25).

Mortes por covid no estado

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que registrou, até esta segunda-feira, 407.575 casos confirmados e 24.479 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, 755 novos casos e seis novas mortes foram contabilizadas. Há ainda 340 óbitos em investigação e 2.454 foram descartados. Entre os casos confirmados, 377.071 pacientes se recuperaram da doença.