Com a prisão de Marcelo Crivella, o presidente da Câmara dos Vereadores do Rio, Jorge Felippe, é agora o prefeito em exercício da cidade Renan Olaz /CMRJ

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 14:02 | Atualizado 22/12/2020 14:08

Na linha sucessória de Crivella, Fernando Mac Dowell, vice-prefeito da cidade, assumiria, mas ele morreu em 20 de maio de 2018 em decorrência de um infarto. Com a chegada de Jorge Felippe ao Executivo da cidade do Rio, as reuniões já começaram a acontecer com os secretários da Fazenda e da Saúde.

Ao falar dos salários dos servidores, Jorge Felippe citou a situação econômica do município para justificar um possível atraso na parcela do 13° aos terceirizados e aos servidores que ganham mais de R$ 3 mil:

“Está confirmado o pagamento amanhã da parcela do décimo terceiro aos servidores que recebem até R$ 3 mil. A Secretaria Municipal de Fazenda está fazendo um levantamento para ver o que vamos ter de recursos disponíveis ainda para contemplar outros servidores. É público e notório que a Prefeitura do Rio de Janeiro vive um momento econômico muito difícil, né? Está se envidando todos os esforços, os técnicos da Fazenda são pessoas sérias, competentes, dedicadas. E isso é legítimo, é direito dos servidores da cidade do Rio de Janeiro e dos terceirizados”, afirmou.

Sobre a pandemia da covid-19, o prefeito em exercício do Rio destacou que vai ouvir as recomendações do Comitê Científico da cidade:

“Isso é uma obrigação, uma responsabilidade comum. Tanto do estado quanto do município. A primeira providência que adotamos aqui: eu solicitei ao secretário de Saúde as atas do Comitê Científico para que a gente tenha conhecimento das decisões e sugestões desse comitê. Para vermos o que pode ser implementado dessas propostas que foram submetidas à decisão do prefeito Marcelo Crivella e não foram implementadas”, ressaltou, afirmando que vai procurar o governador do Rio, Cláudio Castro, para discutir o tema e as futuras ações.