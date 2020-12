Por O Dia

Publicado 22/12/2020 15:11

O delegado aposentado José Fernando Moraes Alves, de 58 anos, foi um dos presos na ação conjunta realizada nesta terça-feira entre a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio, que também prendeu o prefeito Marcelo Crivella . Trata-se de um desdobramento da Operação Hades, que investiga um suposto “QG da propina” na prefeitura do Rio. Moraes atuou como delegado e detetive na Polícia Civil. Na política, foi vereador da capital fluminense pelo MDB e presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro). Em 2018, ele foi aprovado como conselheiro da Agência Reguladora de Transportes do Estado (Agetransp), sendo indicado ao cargo pelo ex- governador Luiz Fernando Pezão.