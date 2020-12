Rua Haia, alagada por conta da forte chuva em Duque de Caxias, nesta terça-feira Whatsapp O Dia

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 08:17 | Atualizado 23/12/2020 11:17

Rio - Duas mulheres morreram, nesta terça-feira, durante o forte temporal que atingiu Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As vítimas, de 16 e 58 anos, foram arrastadas pela enxurrada. A chuva ainda provocou desmoronamento de três casas e arrastou diversos veículos. Por conta das fortes chuvas, o município entrou em estágio de atenção.

Segundo o superintendente municipal de Defesa Civil, André Xavier, a localidade mais atingida foi o distrito de Xerém, em especial os bairros Carreteiro e Santo Antônio. Sirenes de alerta chegaram a ser acionadas. O órgão orienta que, em caso de emergência, os moradores busquem locais seguros.

O prefeito de Caxias, Washington Reis, deu uma entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, nesta manhã sobre as medidas tomadas pela prefeitura com as 150 famílias que foram afetadas por conta da chuva.

"Primeiro nós vamos avaliar, com a Defesa Civil, as casas condenadas. Vamos, através do aluguel social, do programa social Minha Casa, Minha Vida, vamos relocar essas famílias. O mais importante é restabelecer a vida e hoje estamos com um aparato, que vamos trabalhar de madrugada de novo e vamos passar o Natal com tudo em ordem", afirmou ele.

Nesta manhã, a praça de pedágio de Caxias, na BR-040, está interditada no sentido Juiz de Fora, com 6 quilômetros de retenção por conta da queda de uma árvore. Um caminhão foi atingido pela queda da árvore e por uma barreira, no km 97, segundo a concessionária. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

A concessionária Concer e a Polícia Rodoviária Federal atuam na avaliação de passagem do tráfego. Ainda não há previsão para reabertura do trecho.



Chuva forte em Magé

O município foi o mais atingido pelas fortes chuvas, com uma média de 255,3mm de chuva, segundo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). A Defesa Civil do município divulgou, na noite desta terça-feira, que o município está em estágio de alerta por conta do alto índice de chuva que atingiu a cidade.



A Secretaria de Proteção e Defesa Civil divulgou que Vila Inhomirim com 237mm, Fragoso com 247mm, Jardim Nazareno com 188mm e Santo Aleixo com 87mm foram os locais mais atingidos, gerando pontos de alagamento em diversos pontos da cidade.



O sistema de alerta por sirenes foi acionado e os pontos de apoio e abrigos temporários estão mobilizados para atendar os moradores de área de risco. Foi constatada uma ocorrência de desabamento no Buraco da Onça, mas sem nenhuma vítima.



As equipes da Defesa Civil estão em ronda por todo o município e o Centro de Monitoramento está recebendo ocorrências através do telefone (21) 2739-4512 ou através do Disque 199. Também estão sendo enviados alertas de risco de desastres no celular através de SMS, WhatsApp e Telegram.



Com a previsão média de mais 60mm de chuva para esta quarta-feira (23), a orientação da Defesa Civil é que em situação adversa, os moradores das áreas de risco se dirijam para a casa de parentes ou ao ponto de apoio mais próximo.



Nova Iguaçu

O município permanece em estado de atenção nesta quarta-feira por conta das chuvas. Segundo a prefeitura, maior acumulado pluviométrico foi registrado na região de Tinguá, 57,8 mm em 1 hora, às 15h. As localidades mais atingidas pelo temporal foram Km 32, Cabuçu, Austin e Tinguá.

Equipes das secretarias de Defesa Civil e Assistência Social de Nova Iguaçu atenderam dez famílias (35 pessoas) que ficaram desalojadas e que agora estão em casa de parentes e outras nove (24 pessoas), que permanecem em suas residências com danos materiais, por causa do transbordo do Rio Boa Esperança, em Tinguá, que atingiu quatro ruas. Ainda segundo a prefeitura, foram doados kits de limpeza e de cama, como colchões e lençóis, além de água. Também foram feitas vistorias nos imóveis atingidos.

A Defesa Civil continua com vistorias nas casas atingidas nesta quarta, enquanto a Secretaria de Assistências Social irá nas residências afetadas para distribuir os kits, caso haja necessidade. Já a Secretaria de Serviços Públicos vai desentupir bueiros atingidos pelo transbordo do rio.

A previsão do tempo de hoje é de chuva a qualquer momento do dia.

Costa Verde

Em Angra dos Reis, um morador da região foi flagrado em cima de uma prancha, para conseguir fugir de uma enchente que aconteceu na Rua Coronel Carvalho, no Centro . Ele, que não teve o nome divulgado, improvisou uma prancha e um remo, formando uma espécie de stand up paddle, para ir para longe de um alagamento. Até o momento, não houve registro de mortos ou feridos.

Homem improvisa prancha e remo para fugir de alagamento Twitter / Reprodução

Segundo o Climatempo, no bairro de Ipanema, no município choveu 188,6 mm no período de 6 horas.

A forte chuva também atingiu a cidade de Paraty nesta terça-feira. Um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver uma enxurrada arrastando um veículo no bairro Patrimônio. De acordo com as primeiras informações, o motorista do carro conseguiu sair do interior do mesmo e passa bem.

A Defesa Civil de Paraty informou que durante todo o dia atendeu diversas ocorrências na cidade como alagamentos, quedas de árvores em vias públicas.