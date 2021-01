Rocinha foi uma das regiões mais afetadas pela chuva Reprodução / Internet

Alerta Rio é que o primeiro domingo de 2021 tenha chuva de fraca a moderada durante todo o dia. O município segue em estágio de atenção, desde as 10h45 de ontem. Rio - A chuva que caiu neste sábado na cidade e que provocou a formação de diversos bolsões d´água e alagamentos pelas principais vias do Rio vai continuar hoje, mas com menos intensidade. A previsão do sistemaé que o primeiro domingo de 2021 tenha chuva de fraca a moderada durante todo o dia. O município segue em, desde as 10h45 de ontem.

O tempo está instável na capital fluminense por conta da vinda de umidade do oceano para o continente. O céu neste domingo ficará nublado, os ventos serão de fraco a moderado e as temperaturas devem ficar entre a mínima de 19°C e máxima de 28°C.

Barra da Tijuca e na Lagoa. Houve também queda de árvores, postes, de estruturas e buracos nas ruas, como o afundamento de parte das pistas da Rua Lopes Quintas, no Jardim Botânico, e da Rua Luiz Beltrão, em Vila Valqueire. O temporal de ontem provocou 49 bolsões d'água e pontos de alagamento em toda a cidade , dentre eles alguns nae na. Houve também queda de árvores, postes, de estruturas e buracos nas ruas, como o afundamento de parte das pistas da, no, e da, em

As principais regiões afetadas pela chuva deste sábado ficam no entorno do Maciço da Tijuca. Segundo o Alerta Rio, no Jardim Botânico, de 8h às 18h deste sábado, choveu 62% da média histórica para todo o mês de janeiro. Na Rocinha, a chuva do mesmo período representou 56% da média prevista para o mês, e em Piedade, 55%.



Veja onde mais choveu e o acumulado em 24h (7h35)

. Rocinha: 136 mm

. Jardim Botânico: 125,4 mm

. Alto da Boa Vista: 120,2 mm

. Piedade: 105,4 mm

. Grajaú-Jacarepaguá: 99,4 mm

. Muda: 80,6 mm

Ao longo de todo o sábado, a Defesa Civil municipal acionou 21 sirenes em nove comunidades de alto risco geológico, onde o índice pluviométrico atingiu o protocolo de desocupação preventiva (40 mm em 1h). Os locais que tiveram o alerta sonoro ligado foram Rocinha, Chácara do Céu, Barão, Juramento, Morro do Céu, Pretos Forros, Parque Silva Vale, Rua Brício de Moraes e Ouro Preto.

As comunidades que tiveram acionamento de sirenes

. Rocinha

. Chácara do Céu

. Barão

. Juramento

. Morro do Céu

. Pretos Forros

. Parque Silva Vale

. Rua Brício de Moraes

. Ouro Preto

PRÓXIMOS DIAS

A chuva no Rio deve continuar até pelo menos a próxima quinta-feira, com uma pequena pausa na terça. Nesta segunda, áreas de instabilidade em altos e médios níveis atuam ocasionando de chuva fraca a moderada isolada durante a tarde e à noite. A terça-feira será apenas de variação da nebulosidade.

Na próxima quarta, áreas de instabilidade ocasionarão pancadas de chuva moderada isoladas durante a

tarde. E na quinta-feira, o aumento de umidade manterá o tempo instável com previsão de chuva de fraca a moderada isolada a qualquer hora.

Confira a previsão até quinta

. Domingo: Mínima: 19°C Máxima: 28°C

. Segunda: Mínima: 19°C Máxima: 31°C

. Terça: Mínima: 20°C Máxima: 33°C

. Quarta: Mínima: 21°C Máxima: 35°C

. Quinta: Mínima: 22°C Máxima: 34°C