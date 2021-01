Fuzil é furtado dentro de Vila Militar no Rio Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 17:33

Rio - Um vídeo, recebido pelomostra o momento exato em que o fuzil furtado na Vila Militar, na madrugada do último domingo (3) , é entregue nas mãos de criminosos em uma espécie de. As imagens coincidem com as informações iniciais que um soldado, em serviço, teria entregado o armamento para criminosos que estavam num carro modelo Honda HRV.

Veja o vídeo:

Câmera de segurança registra momento em que fuzil é furtado na Vila Militar da Zona Oeste do Rio.#ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/hAwRc94K2e — Jornal O Dia (@jornalodia) January 4, 2021

Questionado, o Comando Militar do Leste não se pronunciou sobre procedência das imagens. No entanto, ao comparar o local em que a gravação foi feita e a rua em que o 25º Batalhão Logístico fica localizado, no Viaduto de Coronel Magalhães Bastos, é possível ver que se trata do mesmo lugar.

Em nota, o CML informou ainda que "não comenta quaisquer aspectos relacionados, direta ou indiretamente, a processos em curso na Justiça Militar da União".