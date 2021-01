Suposto nepotismo na Prefeitura de São Gonçalo é alvo de pedido de investigação no MP Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 21:14

Rio – Foi protocolada uma representação no Ministério Público para investigar suposto nepotismo com a nomeação de Douglas Ruas, filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, para o cargo de secretário municipal de gestão integrada e projetos. O pedido foi protocolado pelo grupo Movimento Acredito.

"Minha trajetória profissional tem sido dedicada à gestão e ao interesse público, acredito que a administração pública deve ser pautada por interesses republicanos, unindo equipe técnica qualificada e construindo políticas públicas baseadas em evidência. É nesse sentido que minha gestão estará pautada, com competência e transparência", garante o secretário Ruas.

A Prefeitura de São Gonçalo afirma que Ruas tem todas as qualificações para o cargo, como formação em Gestão Pública. "O fato de ser filho do prefeito Capitão Nelson não configura nepotismo, de acordo com reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). 'Cargos de natureza pública, como o de secretário de Estado ou secretário municipal, não se submetem às hipóteses da Súmula Vinculante 13, que veda a prática do nepotismo na administração pública'", diz em nota.

A Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos é, segundo a Prefeitura de São Gonçalo, responsável pela elaboração e gestão de iniciativas, como também pela captação de recursos públicos federais e estaduais para viabilização de programas e obras a serem implementados pelas secretarias.



"Por isso, é uma Pasta extremamente importante e estratégica para o município, que precisa ser eficiente na captação de recursos e articulação junto a parceiros internos e externos. São Gonçalo já perdeu recursos anteriormente por falta de projetos e a atual gestão vai atuar fortemente na superação desse desafio, conquistando recursos a serem aplicados no desenvolvimento de políticas públicas", enfatiza a nota.