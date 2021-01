Portal dos Procurados está em busca de informações que levem até os assassinos de Lucas dos Santos Divulgação/Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 14:07

Disque Denúncia, por meio do Portal dos Procurados, divulgou cartaz pedindo informações que ajudem a Polícia Civil a encontrar os assassinos do jovem Lucas dos Santos, de 23 anos. Lucas, ativista do movimento Unegro (União de Negras e Negros pela Igualdade), Michael dos Santos, de 30 anos, na noite do último domingo (3), na Comunidade da Linha, localizada no bairro de São José do Imbassaí, em Maricá. Rio - O, por meio do, divulgou cartaz pedindo informações que ajudem a Polícia Civil a encontrar os assassinos do jovem, de 23 anos. Lucas, ativista do movimento Unegro (União de Negras e Negros pela Igualdade), foi morto a tiros no portão de casa quando conversava com o primo , também atingido,, de 30 anos, na noite do último domingo (3), na, localizada no bairro de São José do Imbassaí, em Maricá.

Michael passou por uma cirurgia no Hospital Municipal Conde Modesto e seu estado de saúde é estável. Lucas foi enterrado nesta terça-feira (5), às 10h, no Cemitério Municipal de Maricá. A ocorrência foi registrada na 82ª DP (Maricá) e encaminhada para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), que ficou encarregada do caso.

Publicidade

Moradores da localidade revelaram ao DIA que a região está vivendo uma guerra entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e a milícia. O ataque teria sido uma espécie de "alerta", mas ainda não se sabe o motivo dos jovens terem sido os alvos. Oficialmente, a polícia ainda apura as circunstâncias do crime.



O Disque Denúncia recebe informações sobre os envolvidos em seus canais de atendimento:



APP "Disque Denúncia RJ"



Telefone: (21) 2253 1177 ou 0300 – 253-1177.

WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099.