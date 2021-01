Hospital Ronaldo Gazolla é referência no cuidado de pacientes com Covid-19 Arquivo / Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 15:33 | Atualizado 05/01/2021 18:23

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, nesta terça-feira, que está trabalhando para repor os 6 mil profissionais de saúde que foram demitidos desde 2017. Com as novas contratações, será possível reabrir os leitos desativados na rede municipal. Até o momento, 100 dos 343 leitos prometidos no primeiro dia da nova gestão foram reabertos.

Publicidade

Segundo a pasta, a próxima meta é abrir mais 10 leitos no Souza Aguiar, 23 no Salgado Filho, 60 no Clementino Fraga Filho, além de 150 na rede privada.



Questionada sobre prazos, a SMS se limitou a dizer que "os leitos estão sendo abertos de forma gradativa".

Publicidade

De acordo com a prefeitura, o hospital será desativado de forma gradual e a estimativa é que sejam economizados R$ 250 mil por dia com a abertura dos mesmos leitos no Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, Zona Norte.

Publicidade

As transferências dos pacientes do Riocentro foram realizadas para os hospitais Ronaldo Gazolla, Souza Aguiar e Lourenço Jorge.