Publicado 05/01/2021 17:58

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiroencerrou o ano de 2020 com. Este foi o resultado das fiscalizações em ônibus e vans intermunicipais, além do combate aos veículos flagrados realizando transporte remunerado sem autorização do poder concedente. O objetivo é melhorar a qualidade e garantir a segurança nas viagens intermunicipais.A principal irregularidade flagrada ao longo do ano foi o transporte ilegal. Nas ações diárias, realizadas em todo o estado,foram multados e apreendidos. Nas blitzes, os fiscais também verificaram as vans intermunicipais regulares e registraram, por problemas como: excesso de passageiro, embarcar passageiro fora do ponto, desvio de itinerário, documentação irregular, entre outros.Já nas ações nos terminais rodoviários, as equipes multaram. Entre os motivos mais recorrentes estão: mau estado de conservação, falta de selo de vistoria, documentação irregular, problemas referentes a acessibilidade, horário irregular e paralisação de linha.Este ano, além das operações regulares, foram realizadas ações especiais para a verificação das normas relativas ao combate à Covid-19. Os agentes ainda realizaram fiscalizações voltadas para garantir o cumprimento das questões de acessibilidade e de combate ao transporte irregular no entorno das rodoviárias nos períodos de feriados prolongados.intensificou a fiscalização em diversos pontos do estado, principalmente no período de maior movimentação de passageiros, que foram os feriados prolongados de Natal e de Ano Novo. Além disso, o órgão atuou em conjunto com a Prefeitura do Rio, realizando barreiras em alguns pontos da capital, para evitar a chegada de veículos de fretamento em pontos turísticos, visando o combate à COVID-19. Em dezembro, 110 ônibus e 13 vans intermunicipais foram multados, além da apreensão de 81 veículos particulares, realizando transporte remunerado sem autorização do poder concedente.Além das ações de inteligência, as denúncias dos usuários, recebidas por meio da Ouvidoria do Detro-RJ, são fundamentais para nortear as operações. Os cidadãos podem entrar em contato pelos seguintes canais: telefone (21) 3883-4141, e-mail - [email protected] ou pelo WhatsApp Fale Detro (21) 98596-8545.