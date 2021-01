Amigos, familiares e manifestantes estiveram no local onde ocorreu o crime para fazer protesto COR / Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 20:21 | Atualizado 05/01/2021 21:53

Rio - Após o enterro de Marcelo Guimarães, morto na segunda-feira (4) por um disparo de fuzil nas costas, parentes e familiares fizeram um protesto pedindo por justiça no mesmo local onde aconteceu o crime. Lá, estiveram presentes mães das cinco vítimas da chacina de Costa Barros, cinco jovens mortos em 2015 por 111 tiros de policiais militares. Para prestar uma homenagem a Marcelo, o artista e grafiteiro Leandro Ice desenhou o rosto do motorista num muro próximo de onde ele foi assassinado.

Durante a manifestação, era possível ver pessoas com cartazes com dizeres como: "A bala acerta o preto, pobre e o trabalhador", "não existe confronto com apenas um tiro", "justiça" e "isso foi despreparo e incompetência".

Publicidade

Um trecho chegou a ficar interditado entre a Estrada do Gabinal e o Giro do Cebolinha. Às 19h28 a via foi liberada, porém com trânsito intenso, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR).

Marcelo foi enterrado nesta tarde no Cemitério de Inhaúma sob forte comoção. Carina Guimarães, irmã da vítima, que estava muito emocionada no local, informou que não houve abordagem da polícia.

Publicidade

"Meu irmão estava com o uniforme do trabalho, de bota e tudo. Se tivessem parado ele, iam ver que era um trabalhador. Mas não, deram um tiro e nem prestaram socorro. Hoje minha família que está chorando, mas isso acontece constantemente. Semana passada eu fui abordada no mesmo lugar, mas tive chance de mostrar o meu crachá do trabalho e minha habilitação", desabafou.

Ela também contou um pouco de como era o irmão. "Aqui hoje está cheio [enterro] e ainda vai chegar mais gente. Ele era muito querido por todos. Meu confidente. Para tudo ele estava do meu lado. Ele não tinha vício, só pensava em trabalho. Queria investir nas coisas. Esse ano mesmo ele disse que ia curtir mais a vida. O Marcelo tinha uma viagem com a mulher e os filhos para abril agora e não vai poder mais ir", conclui.

Publicidade

O motorista deixou a esposa e dois filhos, um menino de 5 anos, que ainda não sabe da morte do pai, e uma jovem de 19.