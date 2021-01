Marcinho (C) passa pelo carro no pátio da 42ª DP: ex-jogador do Botafogo alegou não ter prestado socorro por temer linchamento Estefan Radovicz

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 21:22 | Atualizado 05/01/2021 21:41

DIA. Rio - Morreu nesta terça-feira, na Barra da Tijuca, a professora Maria Cristina José Soares, de 56, s egunda vítima atropelada pelo jogador, Márcio Almeida de Oliveira, o Marcinho . A informação foi confirmada por parentes de Maria Cristina ao

Na noite do último dia 30 de dezembro, no Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste do Rio, o veículo dirigido pelo jogador tirou a vida do também professor Alexandre Silva Lima, de 44 anos, companheiro de Maria Cristina há 12 anos, às vésperas de completarem dois anos de união estável.

A Polícia Civil tinha expectativa de colher o depoimento da professora tão pronto o estado de saúde dela melhorasse. Nesta terça-feira, aconteceu, a missa de sétimo dia do professor Alexandre Silva na Igreja Santa Mônica, no Leblon, na Zona Sul da cidade.

De acordo com o delegado Alan Luxardo, titular da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), Marcinho vai ser indiciado por duplo homicídio culposo – quando não há a intenção de matar.

TESTEMUNHAS CONTRADIZEM VERSÃO DE JOGADOR

Testemunhas que presenciaram o atropelamento contam uma versão diferente da que o jogador Marcinho prestou à polícia. Uma delas afirmou que o atleta estava em alta velocidade e que vinha "costurando" no trânsito, que estava "moderado" e que permitia a chegada do casal no outro lado da rua em segurança.

Uma segunda testemunha disse que o jogador estava em alta velocidade e que, após o acidente, tentou evitar a polícia. Uma terceira pessoa falou que Marcinho, ao tentar fugir do local do atropelamento, passou de novo por cima de uma das vítimas e que optou por fugir ao invés de pedir ajuda para a polícia.

Em depoimento, Marcinho afirmou que "repentinamente, um casal saiu entre os veículos estacionados". E que a "puxava o homem" em direção à areia da praia. O atleta afirmou ainda que dirigia a 60 km por hora e que tentou "frear e desviar" das vítimas.