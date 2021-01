Eduardo Paes visita Hospital Ronaldo Gazolla,em Acari Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 06/01/2021 09:50 | Atualizado 06/01/2021 12:52

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), descartou implementar lockdown na cidade para frear o aumento no número de casos de covid-19. No entanto, ele disse que estuda fazer um escalonamento para evitar aglomeração nos transportes públicos. As declarações foram dadas em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, na manhã desta quarta-feira, após visitar o Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, Zona Norte

"Não há um lockdown e não há previsão de haver. Espero que a gente não tenha que chegar nisso. Então, as pessoas vão se descolar para o local de trabalho e é impossível você imaginar que numa rede de ônibus você vai ter o distanciamento social de uma pessoa e outra de 1 metro, de 2 metros (...) Em relação aos ônibus, o escalonamento é algo que se pode fazer. Nós estamos analisando", disse Paes à reportagem.

O prefeito, no entanto, não explicou como seria feito o escalonamento. “O escalonamento é uma medida mais ágil, junto com bares e outras coisas, mas isso serão decisões técnicas do comitê de especialistas da Secretaria de Saúde. O prefeito não é palpiteiro. Nós vamos respeitar aquilo que a medicina, a ciência e a saúde disserem."

Paes não informou se há previsão de aumentar a frota de ônibus do Rio. "Aumentar o número de ônibus, a gente sabe que tem uma rede que foi destruída, de BRTs, de ônibus, e você não adquire ou recupera ônibus com essa rapidez toda”, completou o prefeito.

Prefeitura inaugura 50 novos leitos em Acari

Paes e o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, visitaram o Hospital Ronaldo Gazolla, referência no tratamento da covid-19 no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira. A Prefeitura anunciou que abriu 50 novos leitos — além dos 80 abertos nesta terça-feira, totalizando 130 — na unidade de Acari, Zona Norte, com o objetivo de "zerar a fila" para os pacientes em busca de vagas em enfermarias para o tratamento da doença.



“Agora é olhar pra frente. Com essa ação, praticamente, a gente... Zerar a fila é uma expressão complexa, porque tem todo o tempo gente entrando, mas ninguém fica mais de 24 horas à espera na fila", afirmou Paes.