Rio - A Prefeitura do Rio informou, na tarde desta quinta-feira, que decidiu não reabrir as áreas de lazer e não permitir o estacionamento na orla aos domingos e feriados, previstos para o próximo fim de semana . O adiamento ocorre pela impossibilidade de se fazer a tempo uma ampla campanha de conscientização para a utilização segura dos espaços públicos, que está sendo desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Uma nova data para a reabertura será anunciada.

As áreas haviam sido suspensas no começo de dezembro do ano passado. No entanto, o prefeito Eduardo Paes havia determinado a volta do esquema de fechamento, aos domingos, para veículos em vias públicas da cidade — como Aterro, Copacabana, Ipanema e Leblon —, que se transformam em áreas de lazer.

"Não dá para falarmos em baixo risco de covid-19, não podemos descansar. Mas não há evidência científica nenhuma você fechar a passagem de carro, um espaço em que as pessoas fazem exercícios. E tem muitas questões ligadas a saúde mental. Quando fechamos áreas de lazer em espaços abertos, a gente prejudica a população. O secretário de Meio Ambiente está trabalhando nisso, por exemplo: não faz sentido fechar parques, como o Campo de Santana."