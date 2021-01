Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) onde foi registrado o crime Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 07:38 | Atualizado 08/01/2021 07:52

Petrópolis - Policiais da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, nesta quinta-feira, um homem acusado de estuprar uma criança de 6 anos, na época do crime. A prisão aconteceu após cruzamento de dados do Setor de Inteligência.



Segundo os agentes, contra o acusado foi cumprido mandado de prisão condenatório, expedido pela 1ª Vara Criminal de Petrópolis. As investigações demonstraram que, na ocasião, o acusado se valia da amizade do avô da menor para levá-la ao segundo andar da residência e lá praticar atos sexuais com a menor, que teve a identidade preservada, o que ocorreu por incontáveis vezes. Por este crime ele foi condenado a pena de 13 anos e quatro meses em regime fechado.