Publicado 08/01/2021 07:52

Rio – Três pessoas vítimas de tiros deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Irajá, entre a noite de quinta-feira (7) e a madrugada desta sexta-feira (8). Os feridos receberam os primeiros atendimentos e foram transferidos.



Uma mulher de 57 anos foi transferida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha. Ela permanece internada e seu estado de saúde é estável.



Já um rapaz de 23 anos foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho (HMSF), no Méier. Não há informações sobre o estado de saúde dele.



Não há informações para qual unidade a terceira vítima foi transferida.



Nas redes sociais, moradores de Madureira e bairros vizinhos relataram intenso tiroteio no Complexo da Serrinha e comunidades da região.



Segundo a PM, desde a tarde de ontem há relatos de uma tentativa de invasão na comunidade do Cajueiro, em Madureira. A polícia intensificou o patrulhamento na região.