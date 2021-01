Helicóptero da PM atira em acampamento de traficantes em São Gonçalo Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 08:18 | Atualizado 08/01/2021 11:01

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação, na manhã desta sexta-feira, na comunidade da Vila Candoza, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com a corporação, o objetivo é reprimir o crime organizado no local. Até o momento, quatro pessoas e três fuzis foram apreendidos na ação. Não há informações sobre feridos.

Imagens do helicóptero do Bom Dia Rio, da TV Globo, mostram o momento em que equipes do Grupamento Aeromóvel da PM passam pela parte alta da comunidade, localiza um acampamento usado por traficantes e os policiais efetuam disparos de fuzil de dentro da aeronave contra eles.

De acordo com a corporação, na tentativa de fugir dos policiais militares, quatro bandidos invadiram a casa de um morador, mas acabaram presos. Com os criminosos, foram apreendidos três fuzis. A operação ainda está em andamento.

Segundo a PM, equipes do 7° BPM (São Gonçalo) e do Comando de Operações Especiais (COE) - através do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Grupamento Aeromóvel (GAM) - participam da operação.

Major da PM diz criminosos aproveitaram da pandemia para expandir territórios

Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, na manhã desta sexta-feira, o porta-voz da Polícia Militar, o major Ivan Blaz, disse que os criminosos se aproveitaram da pandemia da covid-19 para expandir territórios.

"Há essa política expansionista em diferentes pontos do Rio de Janeiro. A gente está nesse momento tanto em São Gonçalo quanto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e na área do 9ºBPM, no Morro da Serrinha, onde bandidos tentam invadir a Favela do Cajueiro. São diferentes pontos da Região Metropolitana do Rio em que a polícia precisa intervir que uma facção criminosa se apodere da outra e nos leve a essa ordem de violência. São operações tensas", disse o porta-voz sobre as operações realizadas nesta sexta-feira.

Nesta quinta-feira, bandidos do Morro da Serrinha tentaram invadir o Morro do Cajueiro, em Madureira, na Zona Norte do Rio. "Tivemos no Cajueiro duas mulheres feridas por conta desse ataque da Serrinha. Agora, no Complexo da Alma [São Gonçalo], tivemos esses três fuzis e quatro criminosos presos. É um trabalho incessante para impedir que os marginais se aproveitem dessas janelas de oportunidade que a pandemia trouxe para eles, para que pudessem expandir suas áreas", completou Blaz.

