Polícia prende quadrilha que clonava e roubava benefícios, como auxílio emergencial e Bolsa Família Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 09:43 | Atualizado 08/01/2021 09:54

Rio - Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) com apoio da DVRFA (Divisão de Roubos e Furtos de Automóveis) prenderam, nesta quarta-feira (6), uma quadrilha especializada em furtos, que clonava cartões para realizar saques de benefícios como o auxílio emergencial e o Bolsa Família. Segundo a polícia, os criminosos instalavam microcâmeras escondidas em caixas eletrônicos para captar senhas.

fotogaleria

Publicidade

Eles também instalavam equipamentos de leitura e clonagem dos cartões das vítimas, conhecidos como "chupa-cabra". Após a quadrilha conseguir os dados dos cartões e das senhas, os criminosos efetuavam os saques dos benefícios, que não contam com cartões com chip ou controle de biometria. De acordo com as investigações, a quadrilha já atuava há meses em diversos municípios do Rio de Janeiro, com a realização de furtos "de forma estável e planejada com divisão de funções e tarefas".

Micro câmeras eram usadas para captar senhas dos cartões das vítimas.#ODia



Crédito: Divulgação / Polícia Civil pic.twitter.com/QeuAJ0qHLb — Jornal O Dia (@jornalodia) January 8, 2021

Publicidade

De acordo com o delegado Gustavo Rodrigues, da DRF, os policiais prenderam Francisco José Oliveira e Alexandre Rodrigues em um carro e Clovis Lima de Oliveira, foragido da Justiça, foi encontrado em casa, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Clovis possuía mandado de prisão por condenação definitiva expedido pela 2ª Vara Federal de Niterói pelas mesmas práticas contra a Caixa Econômica Federal.



Na operação foi apreendido grande quantidade de material utilizado para a prática de furtos, como dezenas de cartões de clonados com senhas anotadas, "chupa-cabras", frentes de caixas eletrônicos com microcâmeras, usado para roubar as senhas das vítimas.

Publicidade