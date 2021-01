Por O Dia

Publicado 08/01/2021 08:55 | Atualizado 08/01/2021 08:57

Rio - O Centro Universitário IBMR promoverá neste sábado (9) um aulão virtual e gratuito preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro. O aulão será realizado das 8h às 17h30. As inscrições podem ser feitas nesta sexta-feira na página do evento