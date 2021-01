Móveis e objetos do gabinete de Danielzinho Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 09:54 | Atualizado 08/01/2021 13:40

Rio - O vereador Daniel Silva de Lima, conhecido como Danielzinho (PL), foi despejado do próprio gabinete em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O único parlamentar declaradamente de oposição ao prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho (MDB), recebeu a ordem do presidente da Câmara, Sidney Canella (MDB), nesta quarta-feira.

Canella e outros vereadores disseram para Danielzinho que ele tinha que deixar o gabinete. Em seguida, eles começaram a retirar todos os móveis e colocar no corredor da Casa, além de tirar a placa da porta e adesivos da parede.

Publicidade

Assista ao vídeo:

Vereador é despejado do próprio gabinete em Belford Roxo#ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/fUpThw38tQ — Jornal O Dia (@jornalodia) January 8, 2021

Publicidade

Segundo o vereador, em dezembro, assim como os outros parlamentares, ele escolheu o gabinete que ia ocupar, mas recebeu ordem do presidente da Câmara, Sidney Canellas, para deixar o local nesta semana. Em nota, a defesa de Danielzinho negou que ele tenha se apoderado do gabinete como diz o ofício do despejo.

"Em berrante desrespeito a democracia e aos direitos constitucionais do contraditório e ampla defesa violaram o domicílio profissional do um vereador e verdadeiramente estão tentando criar um fato político de quebra de decoro do parlamentar", disse a defesa do parlamentar, em nota. Danielzinho registrou um boletim de ocorrência na 54ª DP (Belford Roxo).

Publicidade

Em nota, a Câmara de Belford Roxo informou que, em nenhum momento agiu com truculência contra o vereador Danielzinho. "Esclarece que é prerrogativa do presidente da Casa, indicar o gabinete dos vereadores novatos, por meio de ofício. Porém, neste caso, antes mesmo da diplomação, o edil apoderou-se das chaves do gabinete nº 7, violando o Regimento Interno", disse.

A Câmara alega que emitiu ofício informando da transferência para o gabinete nº 15, porém, o vereador não o assinou.

Publicidade