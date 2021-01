A previsão é de que os contratos com as concessionárias sejam assinados até o fim do 1º semestre de 2021. Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 08/01/2021

Rio - A Cedae desfez 10 ligações clandestinas de água nesta semana em Anchieta, Guadalupe e Rocha Miranda, bairros da Zona Norte e em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Nesta quinta-feira, em operação com o 41º BPM (Irajá), técnicos da companhia cortaram dois "gatos" utilizados para abastecer um banheiro irregular e um chuveirão em uma praça na Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, em Anchieta.



Também em Anchieta, duas ligações clandestinas foram desfeitas em lava a jatos na Rua Cristóvão Jaques. Ainda segundo a companhia, a atuação conjunta também eliminou irregularidades em lava a jato e quiosques na Rua Leocádio Figueiredo, em Guadalupe. Já em Rocha Miranda, um "gato" foi desfeito em um domicílio, na Rua dos Diamantes.

Baixada Fluminense



A companhia informou que na Baixada Fluminense foram desfeitas ligações clandestinas em Nova Iguaçu. Na Rua Frederico de Castro Pereira, no bairro Carolina e na Rua Peru, no Centro foram extintas ligações em lava a jatos.



Na última terça-feira (5), também em Nova Iguaçu, técnicos da companhia identificaram "gatos" na Avenida Estrada de Ferro, no bairro Manhoso, e na Rua Dona Orminda, no bairro Andrade Araújo. Os locais possuíam caixas d’água de 3 mil e 3,5 mil litros, respectivamente.



A Cedae reforça que furto de água é crime. Denúncias de ligações clandestinas de água podem ser feitas pelo site www.cedae.com.br ou pelo telefone 0800-282-1195.