Por Bernardo Costa

Publicado 08/01/2021 17:14 | Atualizado 08/01/2021 17:32

A Divisão de Homicídios da Capital (DHC) assumiu, nesta sexta-feira, as investigações sobre o desaparecimento da jovem Bianca Lourenço, de 24 anos, na Penha, na Zona Norte do Rio. Segundo parentes e amigos, ela teria sido vista pela última vez em uma festa na comunidade da Kelsons, no último domingo , de onde teria sido retirada à força pelo ex-namorado, o traficante Dalton Vieira Santana, apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade. O caso estava sendo investigado pela 22ª DP (Penha).