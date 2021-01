Comlurb faz megaoperação e retira uma tonelada de lixo por dia no entorno do Museu do Amanhã, na Praça XV Divulgação/ Comlurb

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 18:13

Rio - A Comlurb, companhia responsável pela limpeza da cidade, realizou durante toda a semana uma megaoperação de limpeza no entorno do Museu do Amanhã, na Praça Mauá. O serviço tem sido feito diariamente por garis da equipe náutica, com o apoio de um ecoboat. De acordo com a companhia de limpeza, cerca de uma tonelada de lixo descartado irregularmente em rios, praias e canais que desaguam na Baía de Guanabara, foram retirados diariamente.

O lixo recolhido é descarregado na Praça XV, no Centro do Rio, duas vezes ao dia, no fim da manhã e no fim da tarde, sendo ensacado e encaminhado para o Ecoparque do Caju, onde os materiais recicláveis são separados e entregues a cooperativas de catadores.

A Comlurb pede para que a população descarte os resíduos em locais adequados.